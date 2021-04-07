Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 74 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.



İhaleye 157 milyar 270 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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