Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.



İhaleye 144 milyar 600 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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