Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.



İhaleye 134 milyar 170 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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