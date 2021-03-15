Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.



İhaleye 102 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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