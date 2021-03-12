Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.



İhaleye 165 milyar 600 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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