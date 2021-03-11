Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 83 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.



İhaleye 179 milyar 700 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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