Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.



İhaleye 137 milyar 100 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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