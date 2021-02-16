Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 40 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 116 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.