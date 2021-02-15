Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.



İhaleye 119 milyar 100 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.