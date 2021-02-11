Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.



İhaleye 110 milyar 400 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.