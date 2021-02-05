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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 69 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira, 12 Şubat vadeli repo ihalesi ile 53 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhalelere toplam 154 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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