Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.



İhaleye 105 milyar 370 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.