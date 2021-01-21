Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.



İhaleye 70 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.