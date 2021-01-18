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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 98 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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