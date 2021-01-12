Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.



İhaleye 89 milyar 200 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.