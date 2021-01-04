Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.



İhaleye 83 milyar 650 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.