Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.



İhaleye 128 milyar 955 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.