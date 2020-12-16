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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 39 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 79 milyar 250 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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