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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 29 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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