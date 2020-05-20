Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 34 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.



İhaleye 77 milyar 375 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,13 seviyesinde gerçekleşti.