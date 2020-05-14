Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.



İhaleye 27 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.