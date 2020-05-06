MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası repo ihalesini tamamladı
GeriEkonomi Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi 14 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 13 Mayıs vadeli repo ihalesi 17 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira sonuçlandı.

12 Mayıs vadeli ihaleye 31 milyar 800 milyon liralık, 13 Mayıs vadeli ihaleye ise 42 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle