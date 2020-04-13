Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.



İhaleye 2 milyar 150 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.