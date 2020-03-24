Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Merkez Bankası (TCMB) ilave likidite imkanı kapsamında politika faizinin 150 bp altında %8.25 faiz oranı ile 90 gün vadeli 15 milyar TL fonlama sağladı. TCMB'nin politika faizinin altında yaptığı fonlamada sınırlama bankaların reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi ile yapılıyor.



Merkez Bankası böylece geçen hafta koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla açıkladığı önlemlerden birini daha bugün itibarıyla kullanmış oldu.



TCMB repo ihalesinde 15 milyar TL varedi ihaleye 26.2 milyar TL teklif geldi.



TCMB'nin repo ihalesi politika faizinin 150 baz puan altında %8.25 faiz oranından gerçekleşiyor. Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmiş durumda.



TCMB geçen hafta reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanındığını açıklamıştı.



TCMB bu kapsamda yapılacak fonlamanın sistemin fonlama ihtiyacının %25'i ile sınırlı kalacağı öngörülüyor.



Bankalar ayrıca bu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümünü depo işlemi olarak da sonuçlandırılabiliyor.