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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini gerçekleştirdi

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Merkez Bankası repo ihalesini gerçekleştirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 57 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 120 milyar 250 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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