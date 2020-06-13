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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemi faizini belirledi

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Merkez Bankası reeskont ve avans işlemi faizini belirledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edildi.

TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi.

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