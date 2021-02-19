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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası: Portföy yatırımları yüzde 12.3 azaldı

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Merkez Bankası: Portföy yatırımları yüzde 12.3 azaldı
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Portföy yatırımları 2020 yılında, 2019 sonuna göre yüzde 12.3 azalışla 117.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10.5 azalışla 29.2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 44.3 azalışla 8.6 milyar dolara, Hazinenin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6.2 azalışla 46.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.5 artarak 313.1 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.3 azalarak 33.4 milyar dolara gerilerken, lira mevduatı yüzde 15.3 artarak 15.7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5.5 azalarak 63.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.6 azalarak 96.7 milyar dolara geriledi.

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