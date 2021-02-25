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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası piyasaya 72 milyar lira verdi

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Merkez Bankası piyasaya 72 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 72 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 5 Mart vadeli repo ihalesi ile 16 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhalelere toplam 172 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

4 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 5 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,49 seviyesinde gerçekleşti.

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