Merkez Bankası piyasaya 72 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 5 Mart vadeli repo ihalesi ile 16 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhalelere toplam 172 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

4 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 5 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,49 seviyesinde gerçekleşti.