Merkez Bankası piyasaya 72 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 72 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 5 Mart vadeli repo ihalesi ile 16 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
İhalelere toplam 172 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.
4 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 5 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,49 seviyesinde gerçekleşti.