Merkez Bankası piyasa 60 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.



İhaleye 105 milyar 450 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.