Merkez Bankası personel alımı yapıyor! Güvenlik Görevlisi, Araştırmacı, Uzman Yardımcısı personel alımı detayları

Merkez Bankası personel alımı ilanları yayımlandı. Birden fazla pozisyon için personel alımı ilanı yayımlayan Merkez Bankası, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için detaylı bilgi verdi. İşte Merkez Bankası personel alımı süreci hakkında detaylı bilgiler

MERKEZ BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Merkez Bankası personel alımı süreci hakkındaki detaylar yayımlandı. Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yapılacak olan alımla ilgili detaylar şu şekilde;

Başvuru Koşulları (27 Kasım-14 Aralık 2020)

 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

 Askerlik görevini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)

 Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

 Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 - 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için.)

- 2018 yılında yapılan veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön Lisans mezunu adaylar için.)

 Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.

 En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

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