Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman belli olacak? Piyasaların gözü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası 19 Kasım’da gerçekleştirilen toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. 2020 takvimiyle Merkez Bankasının yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre, Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 24 Aralık saat 14.00’te açıklayacak.
Merkez Bankası'ndan önemli faiz açıklaması
Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını güncelledi. En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 9, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 10 olmuştu.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni yapılan değişiklikle Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75 oldu.
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