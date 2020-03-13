Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi açıklandı

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 0,83 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,84'e yükseldi. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,70'ten yüzde 0,97'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,83'ten yüzde 9,98'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,61'den yüzde 9,51'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,52'den yüzde 8,51'e indi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,4485'ten 6,5117'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,6606'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 783,9 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 12 milyar 5,1 milyar dolara düştü. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 19 milyar 601,6 milyon dolardan 16 milyar 422,9 milyon dolara gerledi.



BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 10,33 OLDU

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerilerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.



Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 10,91'den yüzde 10,27'ye indi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 10,33 ve yüzde 9,14 olarak kayıtlara geçti.