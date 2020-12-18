Merkez Bankası, karar alma sürecini tek tek anlattı: PPK’dan önce 7 gün ‘sessiz dönem’

MB’nin karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım benimseyeceği belirtilerek, bu çerçevede manşet enflasyon, enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin detaylı bir veri setinin izlendiği anlatıldı. Metinde, “Uluslararası finansal koşullar, para ve kredi gelişmeleri, arz ve talep göstergeleri, maliyet unsurları, ekonominin çevrimsel durumu ve beklentiler gibi enflasyonun belirleyicilerine ilişkin kapsamlı analizler esas alınacaktır” denildi. PPK toplantısı öncesindeki yedi günlük sürenin “sessiz dönem” olarak adlandırıldığı belirtilerek, “Bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler, Para Politikası Kurulu’na kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır” denildi.

12 TOPLANTI

PPK, 2021 yılında, 12 toplantı yapacak. 2021 yılının ilk toplantısı 21 Ocak tarihinde yapılırken, daha sonrasında 18 Şubat, 18 Mart, 15 Nisan, 6 Mayıs, 17 Haziran, 14 Temmuz, 12 Ağustos, 23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım, 16 Aralık tarihlerinde toplanacak. İlk defa geçen yıl yayımlanan para ve kur politikası metninde, bir sonraki yılın ilk üç ayına ilişkin PPK toplantı tarihleri de yer almaya başlamıştı. 2021 yılı metninde de aynı uygulama devam etti. Buna göre 2022 yılında da ilk toplantının 20 Ocak, ikinci toplantının 17 Şubat ve üçüncü toplantının da 17 Mart’ta yapılması planlanıyor. Gelecek yılın ilk enflasyon raporu da 28 Ocak 2021 günü açıklanacak. Politika metninde, iletişim için PPK karar alma sürecindeki iktisadi tartışmalar ile kararlara temel oluşturan analiz, tahmin ve değerlendirmelere daha detaylı yer verileceği belirtildi.