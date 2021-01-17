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Ekonomi
Haber Giriş: 17.01.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi…

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi…
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Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım devam ediyor. TCMB Aralık ayında ise beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık artışa gitmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi…

2021'in ilk faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Ocak 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 21 Ocak 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

SON PPK TOPLANTISINDA ÇIKAN KARAR

21 Kasım tarihinde yapılan toplantıda faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Banka bugün yapılan toplantı sonrası faizde 200 puan daha artışa gitti.

Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini yüzde 17'ye yükseltmiş oldu.

MERKEZ BANKASI 2021 TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

21 Ocak 202128 Ocak 2021
18 Şubat 202125 Şubat 2021
18 Mart 202125 Mart 2021
15 Nisan 202122 Nisan 2021
6 Mayıs 202111 Mayıs 2021
17 Haziran 202124 Haziran 2021
14 Temmuz 202128 Temmuz 2021
12 Ağustos 202119 Ağustos 2021
23 Eylül 202130 Eylül 2021
21 Ekim 202128 Ekim 2021
18 Kasım 202125 Kasım 2021
16 Aralık 202123 Aralık 2021
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