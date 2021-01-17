Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi…
Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım devam ediyor. TCMB Aralık ayında ise beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık artışa gitmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi…
2021'in ilk faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Ocak 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 21 Ocak 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.
SON PPK TOPLANTISINDA ÇIKAN KARAR
21 Kasım tarihinde yapılan toplantıda faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Banka bugün yapılan toplantı sonrası faizde 200 puan daha artışa gitti.
Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini yüzde 17'ye yükseltmiş oldu.
MERKEZ BANKASI 2021 TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
|21 Ocak 2021
|28 Ocak 2021
|18 Şubat 2021
|25 Şubat 2021
|18 Mart 2021
|25 Mart 2021
|15 Nisan 2021
|22 Nisan 2021
|6 Mayıs 2021
|11 Mayıs 2021
|17 Haziran 2021
|24 Haziran 2021
|14 Temmuz 2021
|28 Temmuz 2021
|12 Ağustos 2021
|19 Ağustos 2021
|23 Eylül 2021
|30 Eylül 2021
|21 Ekim 2021
|28 Ekim 2021
|18 Kasım 2021
|25 Kasım 2021
|16 Aralık 2021
|23 Aralık 2021
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