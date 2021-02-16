Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı faiz kararı için PPK toplantısı bekleniyor

Merkez Bankası Şubat 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrildi. Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Takvimi https://www.tcmb.gov.tr/ adresinden paylaşılmıştı. Takvime göre, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı 18 Şubat 2021 Perşembe günü açıklanacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 21 Ocak 2021 28 Ocak 2021 18 Şubat 2021 25 Şubat 2021 18 Mart 2021 25 Mart 2021 15 Nisan 2021 22 Nisan 2021 6 Mayıs 2021 11 Mayıs 2021 17 Haziran 2021 24 Haziran 2021 14 Temmuz 2021 28 Temmuz 2021 12 Ağustos 2021 19 Ağustos 2021 23 Eylül 2021 30 Eylül 2021 21 Ekim 2021 28 Ekim 2021 18 Kasım 2021 25 Kasım 2021 16 Aralık 2021 23 Aralık 2021

Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17



Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'de sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,47 olarak kayıtlara geçti.