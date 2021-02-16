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Ekonomi
Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı faiz kararı için PPK toplantısı bekleniyor

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı faiz kararı için PPK toplantısı bekleniyor
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Merkez Bankasının faiz kararını bekleyenlerin hafta geldi çattı. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yılki 2. toplantısı için geri sayım devam ediyor. Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 21 Ocak'ta açıklamış, yüzde 17 olan politika faizi sabit tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Şubat 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrildi. Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Takvimi https://www.tcmb.gov.tr/ adresinden paylaşılmıştı. Takvime göre, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı 18 Şubat 2021 Perşembe günü açıklanacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

21 Ocak 202128 Ocak 2021
18 Şubat 202125 Şubat 2021
18 Mart 202125 Mart 2021
15 Nisan 202122 Nisan 2021
6 Mayıs 202111 Mayıs 2021
17 Haziran 202124 Haziran 2021
14 Temmuz 202128 Temmuz 2021
12 Ağustos 202119 Ağustos 2021
23 Eylül 202130 Eylül 2021
21 Ekim 202128 Ekim 2021
18 Kasım 202125 Kasım 2021
16 Aralık 202123 Aralık 2021

Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'de sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,47 olarak kayıtlara geçti.

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