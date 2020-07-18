Merkez Bankası: Esas Mukavele hukuki gereklilikle değişti

Merkez Bankası (MB) Esas Mukavelesindeki değişikliklerin hukuki gereklilikten dolayı yapıldığı açıklandı. Anadolu Ajansı’da yer alan haber-yoruma göre, Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklikler önce genel kurul onayına sunuldu. Genel Kurul’da onaylanan Esas Mukavele değişiklikleri 11 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası bir anonim şirket olduğu için 1211 sayılı yasada yapılan değişikliklerin Esas Mukaveleye yansıtılması gerekiyor.

ALINAN KARARLAR

18 Mayıs 2020’de yapılan genel kurul sonrası MB Esas Mukavelesinde yapılan bazı değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla çıkarılan 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1211 sayılı kanunda “Başbakan”, “Bakanlar Kurulu”, “Hükümet” ibareleri “Cumhurbaşkanı” ya da “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirildi.

ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemelerde başkan yardımcılarına ilişkin de bazı düzenlemeler yapıldı. 10 Temmuz’da yayımlanan ve başkan yardımcılarına ilişkin düzenlemeleri içeren madde şöyle: “Başkan Yardımcıları, hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından atanır. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının “kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış” olmaları gerektiği yer almıştı.

Kanun değişikliği sonrasında, 2018 ve 2019 yıllarında Başkan Yardımcılığı görevine yapılan tüm atamaların yasal koşulları sağlamasının yanı sıra yüksek tecrübe ve liyakate dayalı olarak gerçekleştirildiği görülüyor. Hali hazırda TCMB Başkanı Yardımcılığı görevlerini Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Dr. Oğuzhan Özbaş yürütüyor.

ATAMALAR AĞUSTOS 2019’DA YAPILDI

Çetinkaya ve Özbaş’ın atamaları değişiklik sonrası Ağustos 2019’da gerçekleşti. Murat Çetinkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamlayan Çetinkaya, meslek hayatına Ziraat Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğünde başladı. Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalışan Çetinkaya, 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Çetinkaya, Haziran 2017’de Borsa İstanbul Grubuna geçerek, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Çetinkaya, Ağustos 2019’da TCMB Başkan Yardımcılığına atandı.

YÜKSEK LİSANSI BİRİNCİLİKLE TAMAMLADI

Oğuzhan Özbaş da, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına ABD’de devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı. İş hayatına Ford Motor Company’de başlayan Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. 1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Finansal Ekonomi üzerine doktorasını alan Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne katıldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren Özbaş, kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı. Özbaş, Ağustos 2019’da TCMB Başkan Yardımcılığına atandı.