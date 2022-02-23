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Merkez Bankası duyurdu! 50 ve 100 TL'lik banknotlarda değişiklik

#Merkez Bankası#50 TL Banknot#100 TL Banknot
Merkez Bankası duyurdu 50 ve 100 TLlik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası 50 ve 100 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldığını açıkladı. Yeni banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

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Merkez Bankası 50 ve 100 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldığını açıkladı. Bankadan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

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I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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