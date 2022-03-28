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Merkez Bankası duyurdu! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

#Merkez Bankası#5 TL Banknot#Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası duyurdu 5 TLlik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 Türk Lirası banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

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Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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#Merkez Bankası#5 TL Banknot#Şahap Kavcıoğlu

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