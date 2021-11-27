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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı: ‘Hedefe ulaşana kadar tüm araçlar kullanılacak’

#Enflasyon#Şahap Kavcıoğlu#Merkez Bankası
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı: ‘Hedefe ulaşana kadar tüm araçlar kullanılacak’

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın ikinci finansal istikrar raporunu yayınladı. Raporun önsözünde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan yüzde 5’lik enflasyon hedefine yönelik kararlılık mesajı geldi. Kavcıoğlu, “Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” mesajı verdi. Kavcıoğlu, “Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır” değerlendirmesi yaptı.

YABANCI PARA POZİSYONU

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Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunu yayımladı. Kavcıoğlu, raporun önsözünde iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin koronavirüste aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü belirterek, “İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyir reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansımaktadır” dedi. Reel sektörün yabancı para pozisyonundaki iyileşmenin devam ettiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir. Hanehalkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artması bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklemiştir” değerlendirmesini yaptı.

TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ

2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlamanın temelde ticari kredilerden kaynaklanırken, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığına dikkat çeken Kavcıoğlu, “Cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir. Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmaktadır. Sektörün kârlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliliğini desteklemektedir” dedi.

BORÇLULUK ORANI SALGIN ÖNCESİNE DÖNDÜ

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Raporda, reel sektörün salgın ile birlikte artan borçluluk oranının (Finansal Borç/GSYİH) salgın öncesi seviyelere gerilediği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Bu gelişmede iktisadi faaliyetteki canlanma ve TL ticari kredi büyümesinin geçtiğimiz yıla göre yavaşlaması etkili olmuştur. Reel sektörün YP finansal borcu, yurtdışından temin edilen krediler kaynaklı bir miktar artarken, net YP pozisyonundaki iyileşme devam etmiştir. Firmalar 2021 yılında yurtdışından önemli ölçüde finansman sağlamış ve dış borçlarını yüzde 130 oranında yenilemiştir. Kısa vadeli net YP pozisyonu da, kısa vadeli YP varlıklardaki yükseliş nedeniyle olumlu görünümünü korumuştur. Reel sektörün finansal varlıkları arasında önemli paya sahip olan ticari mevduattaki artış eğilimi devam etmiştir. TL ticari mevduat, açılma sonrasında canlı iktisadi faaliyetle birlikte sağlanan nakit girişleriyle artmıştır. YP mevduat artışında ise yaz sezonunda turizm faaliyetlerinin canlanması, artan ihracat gelirleri ve yurtdışında yaşayan Türklerin ziyaretleri ile sisteme giren efektiflerin önemli rolü olmuştur.”

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#Enflasyon#Şahap Kavcıoğlu#Merkez Bankası

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