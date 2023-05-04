Kavcıoğlu açıkladı! Enflasyon tahmini değişmedi

Haberin Devamı

Merkez Bankası yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak açıkladı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir. Küresel enflasyondaki yukarı yönlü riskler canlı tutuluyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Bankacılıktaki sıkıntılar gelişmiş ülkelerde sorunlara yol açmıştır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sistemi güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir. Aktif ve öz kaynak karlılığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranını da içeren kriterler bankacılık sektörünün sağlamlığını teyit etmektedir.

Haberin Devamı

Uluslararası kuruluşların yayınladığı verilere göre ülkemiz 2022 yılında G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın almaya bakıldığında Türkiye kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelere yakınsamaktadır. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. 2023 yılı Ocak ayında sanayi üretiminde güçlenme sürmüştür.

Gözden Kaçmasın Bakan Nebati'den önemli açıklamalar Haberi Görüntüle

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir.

Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir.

Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Yüksek frekanslı veriler gerek ülke genelinde gerekse afet bölgesindeki toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir. Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır.

Haberin Devamı

Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır. Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır. Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerindeki artışın ve cari dengeye katkısının yılın tüm aylarına yayılarak süreceğini öngörmekteyiz.

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir.

Haberin Devamı

Enflasyonun sadece ana eğilimine değil yayılımına ilişkin göstergeler de gerilemektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir. Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Hedefli kredi politikasının başarısı için tüm politika araçlarını hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü mevduat yapısında önemli oranda liralaşma sağladık. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %18,1-26,5 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %17,8-26,9 aralığı ile %22,3).

Haberin Devamı

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3). Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2024 yılı sonunda %4,0-13,6 aralığında -orta noktası %8,8- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,0-13,7 aralığı ile %8,8)

Döviz kurlarının enflasyonun ana eğiliminde bir önceki rapor tahminlerimizden daha güçlü bir iyileşme sağlayacağını öngörüyoruz.

Borçlanma maliyetlerinin arttığı ve finansal sistem üzerindeki belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir geçiş dönemindeyiz. Birbirini tamamlamayan araçlarla ve sürdürülebilirlik anlayışıyla oluşturduğumuz para politikası çerçevemiz olan Liralaşma Stratejisi Türkiye ekonomisinin potansiyelini gerçekleştirme kabiliyetini ve dayanıklılığını artırmaktadır.

Haberin Devamı

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan Liralaşma Stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Politika faizlerimizi ekonominin içinde bulunduğu dengeyi ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, üretim kapasitesinin gelişimini sağlayacak şekilde belirlerken, hedefli kredi politikası ve likidite araçlarımızla da amaçladığımız parasal aktarımın sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz. Uyguladığımız çerçeveyi, bir taraftan yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın gelişimi doğrultusunda, diğer taraftan finansal kaynakların bu amaçları engelleyen talep yönlü etkilerin en aza indirecek şekilde geliştireceğiz. Arz kapasitesini yükseltecek finansal koşulları oluşturarak cari dengemizi kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturacağız.

Uyguladığımız politikalar enflasyonu düşürme gücüne sahiptir, küresel şokları daha yoğun hissettiğimiz bir coğrafyada olmamıza rağmen, yüksek bir ekonomik performansla eş anlı olarak enflasyonumuzun düşüyor olması bunun en büyük göstergesidir.

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş süreci devam ederken, aynı anda üretim ve cari fazla kapasitemizin gelişeceğini, finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlayacağı ve afet bölgesinin ihyasına yönelik faaliyetlerin başarısıyla süreceğini öngörüyoruz.

Ülkemizin sahip olduğu dinamizm ile dayanıklılığa ve reel sektör ile bankacılık sektörü göstergelerinin gücüne hep birlikte şahit olmaktayız, bu sayede, deprem felaketinin açtığı yaraları da hızla sarmaktayız. Geliştirdiğimiz politikaların sunduğu araçlarımızla, bu öngörünün gerçekleşmesine engel teşkil edecek olan unsurları ortadan kaldırmaya ve enflasyondaki düşüş sürecini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

Politikalarımızda herhangi bir değişiklik yok, özellikle liralaşma stratejisi ve diğer politikalarımız aynı şekilde devam edecek. KKM bence çok başarılı bir şekilde devam ediyor. (KKM) bir sıkıntı görmüyoruz.

Türkiye Ekonomik Modeli'nin en önemli çıktısı cari fazla vermek üzerine, yani üretim, istihdam, ihracat modeli üzerine kuruldu, cari fazla verdiğimizde sürdürülebilir bir fiyat istikrarını da kalıcı olarak sağlayacağımızı iddia eden bir politika güdüyoruz.

Bu politikaya başladığımız gün cari fazla vereceğiz diye bir iddiamız yok, Türkiye son 3 yılda cari fazla verecek noktaya geldi, arızi durumları pandemiydi, savaştı, depremdi; bahane bulmak için söylemiyorum. Türkiye bu tür faktörlere rağmen cari fazla vermeye başlayacak ve fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak.

Biz bu aydan sonra cari dengeyi sağlayacak bir durumu bekliyoruz. 2030'a kadar 300 milyar dolar üzerinde cari dengeye katsı sağlayacak değer oluşmuş durumda. Açıkladığımız tahminlerin arkasındayız, gerçekleştirmek için tüm paydaşlar el birliğiyle çalışacağız. Mahsul anlamında çalışmaların sonucu çok olumlu, bunlar fiyatları çok olumlu etkileyecek.

Merkez Bankasıyla ilgili, dövizle ilgili bu kadar olumsuz haberler, bunlar çok doğru şeyler değil, buna rağmen dövizdeki denge devam ediyor ve edecek, buna rağmen KKM'deki istikrar devam ediyor, hanehalkının teveccühü devam ediyor. Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek.