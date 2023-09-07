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Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma ve enflasyon mesajı

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#Hafize Gaye Erkan#Ekonomi#Enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Erkandan parasal sıkılaştırma ve enflasyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 14:52

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

Erkan enflasyona ilişkin olarak "Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir" ifadesini kullandı.

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PARASAL SIKILAŞTIRMA VURGUSU

TCMB Başkanı Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız" dedi.

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TAHVİL YATIRIMCISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Erkan "Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur" sözlerini söyledi.

Erkan'ın açıklamaları şöyle:

- Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

- Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik.

- TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

- Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk lirasına güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk lirasına geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır. 

- Brüt ve net rezervlerimizdeki seyir takdire şayandır.

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#Hafize Gaye Erkan#Ekonomi#Enflasyon

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