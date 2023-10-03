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Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan KKM açıklaması

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#Merkez Bankası#Hafize Gaye Erkan#Kur Korumalı Mevduat
Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Erkandan KKM açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 18:35

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışı sakin ve dengeli yapacağız, son 4 haftada KKM'de azalma var." dedi. Öte yandan Erkan, 2023'ün ilk 6 ayında KKM için Merkez Bankası'nın yaptığı destek ödemesinin 90 milyar TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise 60 milyar TL olduğu açıkladı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023'ün ilk 6 ayında KKM için Merkez Bankası'nın yaptığı destek ödemesinin 90 milyar TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise 60 milyar TL olduğu açıkladı.

Erkan, yaptığı açıklamada "KKM'den çıkışı sakin ve dengeli yapacağız, son 4 haftada KKM'de azalma var." ifadelerini kullandı.

"Döviz kuruna müdahale var mı?" sorusuna ise Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Döviz kuruna müdahale olsaydı göreve geldiğimiz ilk zamanlarda yükseliş olmazdı" şeklinde yanıt verdi.

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#Merkez Bankası#Hafize Gaye Erkan#Kur Korumalı Mevduat

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