Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon mesajı: Finansal istikrar hedefinden taviz yok

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, “Enflasyonla kararlı mücadelemizi, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürüyoruz” mesajı verdi. Erkan, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceklerini kaydetti.

Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunu yayınladı. Başkan Hafize Gaye Erkan’ın önsüzüyle yayınlanan raporda hazirandan bu yana uygulanan sıkılaştırma politikasına yönelik kararlılık vurgusu ön plana çıkarıldı.

Enflasyon ile mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini vurgulayan Erkan,“Bu konuda tüm paydaşlarda aynı bilincin olması toplumun tüm kesimlerinde ortak bir anlayışın ve beklentinin oluşmasına ciddi katkıda bulunmaktadır. TCMB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar çabasındaki en önemli çıpanın söz konusu bu kamusal ve toplumsal mutabakat olduğunu gözlemliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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BANKACILIK RİSKİ YÖNETİYOR

Erkan, parasal sıkılaştırma ve makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında atılan adımların etkilerini, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlemlemeye başladıklarını kaydetti. Bu süreçte TL mevduatın payı artarken kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payının gerilemesinin, finansal istikrarın yanında parasal aktarımı da güçlendirdiğine dikkat çeken Erkan, “Bankacılık sisteminin aracılık fonksiyonunu azami etkinlikte yerine getirebilmesi, dezenflasyon sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşebilmesi için ön koşuldur” dedi. Reel sektör firmalarının finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu gösterdiğini kaydeden Erkan, sağlam bilanço yapısına sahip olan bankacılık sektörünün, parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönettiğini vurguladı.

KREDİ KARTI BORCU FAİZ ARTIŞINDAN ETKİLENDİ

Raporda, bireysel kredilerin yüzde 40’ının kredi kartlarından (BKK) oluştuğu belirtildi. Bireylerin ödenmeyen BKK borçları kaynaklı faiz artışından etkilendiği kaydedildi. Raporda, “Ödenmeyen kredi kartı bakiyesinin yüzde 62’si, asgari ödeme tutarı üzerinde ödeme yapılmış ancak tamamı ödenmemiş borçlardan geliyor. Kartı limitlerinin güncellenmesi ve asgari ödeme oranının artmasıyla daha fazla asgari borç ödeme yükümlülüğü ortaya çıktı” denildi.