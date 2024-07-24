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Merkez Bankası açıkladı! Anlaşma sonlandırıldı

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#Merkez Bankası#Depo Alım#Saudi Fund For Development
Merkez Bankası açıkladı Anlaşma sonlandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:03

Merkez Bankası "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.

Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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#Merkez Bankası#Depo Alım#Saudi Fund For Development

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