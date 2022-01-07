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Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı

#Merkez Bankası#Müdahale#Dolar
Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı

TCMB, 17 Aralık'ta 2,1 milyar dolar sattı, 5 müdahale miktarı 7,3 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 17 Aralık tarihinde yaptığı geçen ayın beşinci ve son doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 2 milyar 123 dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar, 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar ve 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattığını açıklamıştı.

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Böylece 1, 3, 10, 13 ve 17 Aralık tarihlerinde yaptığı beş müdahalenin satış rakamlarını da açıklamış oldu. TCMB, Aralık ayında toplam 7 milyar 278 milyon dolar doğrudan satış gerçekleştirdi.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

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TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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