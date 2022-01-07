Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 17 Aralık tarihinde yaptığı geçen ayın beşinci ve son doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 2 milyar 123 dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar, 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar ve 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 1, 3, 10, 13 ve 17 Aralık tarihlerinde yaptığı beş müdahalenin satış rakamlarını da açıklamış oldu. TCMB, Aralık ayında toplam 7 milyar 278 milyon dolar doğrudan satış gerçekleştirdi.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

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TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.