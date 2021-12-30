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Merkez Bankası 30 Aralık kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

#Merkez Bankası#Döviz Kurları#Altın Fiyatları
Merkez Bankası 30 Aralık kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun alış seviyesi 12.61 TL ve euro kurunun alış seviyesi ise 14.28 TL şeklinde duyuruldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 726,75 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 730.4 TL olarak açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları ve altın fiyatlarını açıkladı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 14.2816 TL olurken, dolar ise alışta 12.6185 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası 30 Aralık kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası tarafından belirlenen altın fiyatları ise saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 726,75 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 730.4 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.

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