Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti

Çin'de ocak ayında başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkileri merkez bankalarını faiz indirimine yönlendirdi. Kovid-19 virüsünün son dönemde dünyanın birçok ülkesinde etkisini göstermeye başlamasının ardından görece riskli varlık fiyatlarında önemli düşüşler gözlemlenirken, para politikacıları koronavirüsü gündemin ilk sırasına taşıdı.

Salgının tedarik zincirinde ve finansal görünümde meydana getirdiği bozulmanın ülke ekonomilerine etkisini azaltmak için merkez bankaları ellerindeki araçları kullanmaya başladı. Para politikası yöneticileri bir çok ülkede salgının etkilerini azaltmak için hazır olduklarını belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere çeşitli merkez bankaları politika faizinde indirime gitti.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık. Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda gevşemeye gittik." ifadelerini kullandı.

Analistler, Fed'in sürpriz indirimine rağmen piyasalarda tedirginliğin devam ettiğini anımsatarak, 17-18 Mart'taki toplantıda bir faiz indirimine daha gidilmesinin beklendiğini dile getirdi. Powell'ın diğer merkez bankalarından da benzer politika kararlarını beklediğini ifade etmesi ise gözleri diğer merkez banklarına çevirdi.



ECB, BOE VE BOJ DA FED'İN YOLUNDA GİDEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde pazartesi akşamı yayımladığı bir açıklamada, ECB'nin finansal istikrarı korumak amacıyla hazır beklediğini, risklerin gerektiği önlemleri alacaklarını kaydetti. ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guintos ise salgınının bölge ekonomileri için oluşturduğu risklere karşı merkez bankasının gerekli adımları atacağını vurgulayarak, "Bu konuda ilk cephe maliye politikasıyla oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Analistler, 12 Mart'ta yapılacak ECB toplantısında yüzde 90 ihtimalle 10 baz puanlık indirime gidilmesini fiyatladığını belirtti. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) küresel merkez bankalarının konuya ilişkin duruşlarına paralel bir açıklama yaparak, gerektiği takdirde harekete geçmekten geri durmayacaklarını bildirdi.

Analistler, bu ay yapılacak BoE faiz toplantısında yüzde 60 ihtimalle BoE'nin 25 baz puan indirime gitmesinin beklendiğini kaydetti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) hafta içinde repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 4,6 milyar dolar vererek, Kovid-19'un etkilerini azaltmaya çalışmıştı.



Analistler, halihazırda BoJ'un yüzde -0,10 seviyesinde bulunan politika faizinin yüzde 65 ihtimalle 10 baz puan daha aşağı çekilmesinin para piyasalarında fiyatlandığını aktardı. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, merkez bankasının virüsle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini ve gerekli adımları atmakta tereddüt etmeyeceğini kaydetti.



Kuroda, hafta içinde yayımladığı bir başka açıklamada piyasalara likidite vermelerinin gerekmesi halinde bunu sağlayacaklarını ve finansal piyasaların istikrarını korumaya devam edeceklerini bildirmişti.



MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMİNDE SIRAYA GİRDİ

Dün, Avustralya ve Malezya merkez bankaları, politika faizini 25 baz puan aşağı çekerek sırasıyla yüzde 0,5 ve 2,5'e indirdi. Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe karar sonrası yaptığı açıklamada salgının Avustralya ekonomisini önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulayarak, gerekmesi halinde para politikasını gevşetmeye devam edeceklerini kaydetti.

Malezya Merkez Bankası (BNM) hükümetin salgının etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya aldığı yaklaşık 5 milyar dolarlık mali destek paketinin ardından faiz indirerek piyasaları rahatlatmaya çalıştı. Asya'da gelişmekte olan bir diğer ekonomi Endonezya ise geçen hafta bankaların rezerv gereklilik oranını düşürerek piyasaya likidite sağladı.

Analistler, Güney Kore Merkez Bankası'ndan faiz indirmesine de yüksek olasılık verildiğine dikkati çekerek, merkez bankasının şubat ayındaki toplantısında salgının mart ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini açıkladıklarına vurgu yaptı. Öte yandan, Fed'in faiz indirmesini takiben bugün Katar, Moldova, Ürdün ve Letonya Merkez Bankaları da faiz indirdi.