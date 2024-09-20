×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez altıncı kez pas geçti

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Kredi#Faiz
Merkez altıncı kez pas geçti
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yapılan eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece, birbirini izleyen altıncı toplantıda da faiz sabit tutulmuş oldu. Bu ayki PPK metninde dikkat çeken detay ise, ‘ek sıkılaşma’ya yönelik vurgunun kaldırılması oldu. Metindeki, ‘enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesaj’, ‘para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır’ şeklinde değişti.

Haberin Devamı

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu’nda (PPK), politika faizi mart ayından itibaren altıncı kez sabit tutulmuş oldu. Piyasadaki genel beklenti de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

‘İYİLEŞME SON ÇEYREKTE’

PPK mart ayında yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 45’den yüzde 50’ye yükseltmişti. Dün yapılan toplantıda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verilmiş oldu.

PPK açıklamasında ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergelerin bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediğinin değerlendirildiği belirtilerek, “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir” denildi.

‘EK SIKILAŞMA’ VURGUSU ÇIKARILDI

Haberin Devamı

PPK açıklamasında, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği kaydedildi. Kurul’un, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğinin dile getirildiği açıklamada, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi. Ağustos ayındaki PPK metninde yer alan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” cümlesi böylece, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” şeklinde değişmiş oldu.

Haberin Devamı

LİKİDİTE KOŞULLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin belirtildiği açıklamada, “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadesi yerini korudu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Kredi#Faiz

BAKMADAN GEÇME!