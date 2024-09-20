Merkez altıncı kez pas geçti

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Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu’nda (PPK), politika faizi mart ayından itibaren altıncı kez sabit tutulmuş oldu. Piyasadaki genel beklenti de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.



‘İYİLEŞME SON ÇEYREKTE’

PPK mart ayında yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 45’den yüzde 50’ye yükseltmişti. Dün yapılan toplantıda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verilmiş oldu.

PPK açıklamasında ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergelerin bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediğinin değerlendirildiği belirtilerek, “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir” denildi.



‘EK SIKILAŞMA’ VURGUSU ÇIKARILDI

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PPK açıklamasında, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği kaydedildi. Kurul’un, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğinin dile getirildiği açıklamada, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi. Ağustos ayındaki PPK metninde yer alan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” cümlesi böylece, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” şeklinde değişmiş oldu.

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LİKİDİTE KOŞULLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin belirtildiği açıklamada, “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadesi yerini korudu.