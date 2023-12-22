Merkez 17 yıl sonra ilk kez ihaleyi yaptı

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Merkez Bankası dün açıkladığı depo alım ihalesini bugün gerçekleştirdi. 5 Ocak 2024 vadeli 80 milyar lira tutarındaki depo alım ihalesi sonuçlandı.

İhaleye 193,8 milyar lira talep gelirken 80 milyar liralık kısmı ihale edildi.

İhalede en düşük faiz yüzde 41,50 olurken, en yüksek faiz yüzde 42,40 oldu.

Böylece 2006 yılından itibaren Merkez Bankası ilk kez depo alım ihalesini gerçekleştirmiş oldu.

DÜN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Merkez Bankası dünkü açıklamasında, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyeceğini ifade etmişti.