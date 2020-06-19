Merkel: AB liderleri kurtarma fonu müzakerelerini temmuz ortasına kadar sürdürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB üyesi ülkelerin liderleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldikten sonra başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

AB liderleri arasında 750 milyar avro büyüklüğünde olması planlanan AB kurtarma fonunun “büyüklüğüne” ilişkin eleştiriler olduğunu bildiren Merkel, “Fakat fonun yapısı hakkında eleştiriler yoktu.” dedi.

Merkel, söz konusu fonu finanse etmek için alınan kredilerin yedi yıllık bütçe planı içinde geri ödenmesi gerektiğini belirterek, fon üzerindeki müzakerelerin temmuz ortasına kadar devam edeceğini söyledi.

Brexit konusunda “acil planlar” konusunda AB liderleri arasında bir görüşme olmadığını kaydeden Merkel, sonbaharda İngiltere ile AB arasında Brexit konusunda anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, AB liderlerinin Rusya’ya karşı yaptırımların 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını da bildirdi.